Normac AVB Volley Genova e Volley Genova VGP aderiscono al progetto My Club

Genova. In questo periodo di grande difficoltà che l’Italia intera sta vivendo con tutte le attività sportive ferme, la Normac AVB e il Volley Genova VGP stanno comunque pensando al futuro, a migliorare e far crescere ancora il livello dei propri staff tecnici. Le due società, della Val Bisagno e di Sestri Ponente, che già da alcuni mesi hanno dato il via ad una collaborazione incentrata sul settore giovanile.

Queste società rappresentano molto bene, per numero e qualità, il movimento femminile giovanile della Liguria, in costante crescita negli ultimi anni, ed hanno aderito con entusiasmo al progetto My Club, proposto dal Club 76 che vede la Reale Mutua Fenera Chieri, società di Serie A1, come punta di diamante.

Questo progetto vuole associare dal punto di vista agonistico i settori giovanili, di condividere i programmi degli staff tecnici in modo da creare una forte sinergia tra le diverse società associate al Club 76.

La Normac AVB del presidente Carlo Mangiapane può contare quest’anno su 240 tesserati. La qualità del lavoro svolto con tutti i suoi gruppi è confermata dalla Certificazione Argento della Fipav e dall’inserimento della società tra le 118 de “L’Italia siete voi”. Nella corrente stagione la prima squadra stava disputando il campionato di Serie C in posizioni di vertice mentre il settore giovanile, fiore all’occhiello della società, vedeva due formazioni in Serie D, una Prima, una Seconda e una Terza Divisione. Massiccia era la partecipazione a livello provinciale nei campionati di categoria dove la Normac schierava due Under 18, tre Under 16, tre Under 14, due Under 13 e due Under 12.

Non è da meno il sodalizio presieduto da Fabrizio Fossati, con 150 tesserati. Anche per il Volley Genova VGP c’è la soddisfazione di aver ottenuto la Certificazione Argento della Fipav e l’inserimento della società tra le 118 de “L’Italia siete voi”. Nella stagione 2019/2020 la società del ponente genovese vantava la presenza di una squadra in Serie C, Serie D, Seconda e Terza Divisione. Nei campionati di categoria vi erano formazioni in Under 18, Under 16, Under 14, Under 13 e Under 12, a testimonianza della vivacità del movimento.

Il sodalizio Club 76 è nato dalla collaborazione tra le società sportive PlayAsti e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 con l’ambizioso obiettivo di realizzare un centro di eccellenza per la formazione giovanile di stampo non solo regionale, ma anche nazionale. Infatti My Club ha orizzonti che vanno oltre il Piemonte: è rivolto a società di tutta Italia. Ogni società che ne farà parte sarà rappresentativa del territorio di provenienza.

A tal fine è stato allestito uno staff tecnico di alto profilo che rappresenta il fiore all’occhiello del Club 76 e che ha come primo obiettivo la crescita sportiva e formativa delle giovani atlete, oltre la condivisone del percorso tecnico e tattico che sarà sviluppato in tutti i gruppi dall’Under 13 alla Serie A1 a partire dal neo allenatore della Serie A1 Giulio Bregoli, attuale secondo allenatore della Nazionale italiana di pallavolo femminile.

Grazie a questo accordo ora i settori giovanili della Normac AVB e del Volley Genova VGP, società leader della pallavolo ligure giovanile, sono associati al Club 76 e collaboreranno da vicino, non soltanto dal punto di vista agonistico.

“Dopo aver conosciuto personalmente i promotori del progetto My Club – afferma il presidente della Normac AVB Carlo Mangiapane – ho riconosciuto in loro la bontà di un percorso di crescita adatto alla nostra realtà ligure. Sono certo che, nei prossimi anni, i frutti di questa collaborazione verranno raccolti creando un percorso delle atlete più dotate e creando i presupposti per far crescere tutto il settore giovanile in particolare quelle atlete che sono un po’ più indietro nella preparazione. Non è la prima volta che ci propongono una collaborazione con società nazionali, ma in questo caso aderendo sono certo di aver fatto la scelta giusta per la crescita delle nostre giocatrici”. Il presidente Mangiapane conclude con un messaggio rivolto a tutta le componenti della società “Pensando a questo momento, così difficile per tutti, desidero mandare un affettuoso saluto alle giocatrici, ai tecnici, ai dirigenti e a tutta la grande famiglia Normac con l’augurio di poterci rivedere in palestra e ritornare più forti di prima”.

Fabrizio Fossati, presidente del Volley Genova VGP, esprime soddisfazione: “La grande stima che ho nei confronti di Max Gallo, direttore sportivo del Fenera Chieri 76, ha facilitato il raggiungimento di un accordo, il quale principalmente prevede la collaborazione tecnico-sportiva del My Club, di cui la stessa Fenera Chieri ’76, società di Serie A è la punta di diamante. Lo scopo è creare una base di condivisione delle metodologie di allenamento e dell’approccio alle giovani pallavoliste proprie della società professionistica. Questo accordo è il primo obiettivo che mi ero prefissato, quale responsabile del settore giovanile della collaborazione Normac-VGP. Oggi stiamo vivendo un momento complicato dove la preoccupazione per i nostri cari e per la nostra salute ci obbliga a vivere alla giornata, ma non possiamo non pensare al futuro, e quando potremo finalmente ritornare in palestra dovremo essere pronti. Questo accordo è il primo mattoncino di un percorso di ripresa, ma nello stesso tempo di continuità di “volley plan”. Sarà lungo e difficile, ma nello stesso tempo ambizioso ed intrigante”.

È soddisfatto anche il responsabile del progetto My Club, Saverio Zavattaro: “Siamo molto contenti che due società di questo livello entrino a far parte della nostra famiglia. Con loro condivideremo esperienze societarie di ogni tipo a partire dal punto di vista tecnico”.

È in programma l’organizzazione di incontri virtuali attraverso piattaforme online per sviluppare le attività e di confronto tra gli allenatori.