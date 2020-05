Genova. Alcuni lavori in corso e cantieri sulla rete stanno provocando code in questo lunedì mattina sul nodo autostradale di Genova. Il sito di Autostrade per l’Italia le segnala in tre snodi cruciali.

Anche il meteo e il fatto che più persone si siano messe in auto, stamani, non contribuisce a migliorare la situazione che, comunque, non è ancora quella dell’ingorgo. Due chilometri di coda sono in atto sulla A10 tra Nervi e Genova Est, in direzione del centro città.

Coda anche all’altezza del bivio tra la A7 e la A12 per chi proviene da levante e infine tra lo stesso bivio e Genova Est per chi viaggia in direzione della Val Bisagno.

Traffico intenso ma al momento senza particolari disagi per quanto riguarda la viabilità ordinaria a Genova in città.