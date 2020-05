Nessun decesso per Covid-19 all’ospedale San Martino: non accadeva da 2 mesi

Genova. La notizia arriva dalla comunicazione del policlinico e quindi dalla direzione e non è priva di soddisfazione. “Per la prima volta dopo esattamente 60 giorni dall’inizio dell’epidemia, vi comunichiamo che nelle ultime 24 ore al San Martino NON SONO STATI REGISTRATI DECESSI DA COVID-19. Grazie”. Testuale, caps lock incluso.

D’altronde l’ospedale San Martino è stato tra quelli in Italia che maggiormente hanno interfacciato la pandemia, rendendo necessaria la creazione di nuovi reparti e la riorganizzazione di quelli esistenti. Ancora oggi è la struttura in Liguria che deve occuparsi del maggior numero di pazienti in terapia intensiva, poco meno di 30.

Nei giorni scorsi anche il Galliera e il Villa Scassi avevano fatto segnare il risultato di 0 decessi da Covid-19.