Nervi, intitolare il porticciolo a Fabrizio De Andrè: la controproposta vola in rete

Genova. Intitolare il nuovo porticciolo di Nervi a Fabrizio De Andrè, cantante genovese per eccellenza, la cui fama mondiale potrebbe portare anche un ritorno turistico culturale “di qualità”.

Questa è la proposta che sta circolando da qualche ora in rete, attraverso la creazione di una pagina dedicata su facebook, che già vede centinaia di adesioni, e che si pone come alternativa al nome di Luigi Ferraro, che nei giorni scorsi ha scatenato furiose polemiche.

“La giunta comunale ha presentato nei giorni scorsi la proposta di intitolare l’area del Porticciolo di Nervi a L.Ferraro, strenuo sostenitore del regime fascista, in seguito membro della Repubblica sociale di Salò, ufficiale della X MAS, con un curriculum quindi più che discutibile – si legge nella descrizione del gruppo – Riteniamo invece più appropriato intitolarlo a Fabrizio de Andrè, pacifico cantore della nostra città e della cultura ligure, figura amata ed apprezzata in Italia e nel Mondo Oltretutto è vicino a Sant’Ilario, zona di creuze de ma’ e pescatori etc etc. Questa scelta inoltre potrà attrarre un qualificato turismo culturale nella zona”