Nervi, arrestato 73enne dopo anni di maltrattamenti su compagna e figlia

Genova. Un uomo di 73 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Genova per maltrattamenti in famiglia. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Nervi, dove la polizia è intervenuta su segnalazione dei vicini per una lite in famiglia.

Vittime dei maltrattamenti erano la compagna dell’uomo, 62enne, e la figlia di 20 anni. Soprusi che andavano avanti da anni, secondo quello che le donne hanno raccontato agli agenti accorsi sul posto.

Dalle indagini successive i poliziotti hanno raccolto ulteriori elementi di responsabilità a carico dell’uomo, che è stato quindi arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.