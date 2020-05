Movida, sabato sera di controlli: 24 persone multate perché senza mascherina

Genova. La seconda notte di movida a Genova dopo la fine del lockdown per la pandemia è trascorsa con alcune criticità provocate da assembramenti e alcuni comportamenti poco sicuri. La polizia municipale ha controllato i vicoli del centro storico, molto frequentati in queste ultime giornate, e sanzionato 24 persone che non avevano la mascherina.

Diversi assembramenti, segnalati in molti casi dai residenti, sono stati dispersi da polizia, carabinieri e guardia di finanza, in particolare nelle zone del lungomare. Ci sono state anche un paio di risse tra i vicoli del centro storico tra persone ubriache che però erano già terminate all’arrivo delle forze dell’ordine.

Il bilancio di questo primo fine settimana comunque sembrerebbe positivo per quanto riguarda la città di Genova e il suo centro storico: come Genova24 ha potuto documentare venerdì sera, da tutti considerata la cartina tornasole della “responsabilità” si è svolta senza eccessi e in serenità, per una movida prudente e sotto le righe