Movida, non la stai facendo bene: il caso dell’aperitivo senza mascherine e distanziamento

Genova. La foto che vedete è stata scattata mercoledì 20 maggio sulla terrazza di un noto locale genovese. Sappiamo che oggi, mentre scriviamo, la situazione dovrebbe già essere molto diversa perché ieri sera, dopo alcune segnalazioni, la polizia locale ha “tirato le orecchie” ai gestori del pubblico esercizio e, senza per ora elevare le pesantissime sanzioni previste per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, ha riportato un po’ di ordine.

Ma la foto, questa e altre simili, tutte dello stesso bar, stanno facendo il giro dei social. Ragazzi e ragazze che prendono l’aperitivo sotto gli ombrelloni, sul mare, distanziamento dubbio tra i tavoli, comunque troppo affollati, praticamente nessuna mascherina indossata e molto poche persino quelle che coprono menti e colli. Non si vede nell’immagine (che abbiamo modificato per ragioni di privacy), ma il barista al banco, invece, la indossa e sta porgendo un cocktail a un cliente che invece ne è sprovvisto.

Insomma una situazione di quasi totale caos rispetto a quelle complicate normative a cui tanti altri locali, invece, stanno cercando di attenersi. E non solo per non incorrere in multe ma anche per garantire almeno per quanto possibile la prevenzione dalla diffusione del contagio di Coronavirus.

In queste ore nel centro storico di Genova alcuni esercenti, come quelli di piazza delle Erbe, ma non solo, si stanno organizzando per pagare di tasca propria degli steward che li aiutino a gestire l’eventuale folla. Ci sono altri esercenti che hanno più che dimezzato i propri tavoli interni ed esterni. Altri che stanno spendendo centinaia di euro in dispositivi di protezione.

Non sarà semplice gestire la movida che è “assembramento” per definizione, però ci sono sicuramente dei gradi di pericolosità. Quello nella foto è davvero molto alto e speriamo che possa servire a evitare che la storia si ripeta.