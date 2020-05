Genova. Almeno per quanto riguarda la cosiddetta “rive gauche” del centro storico genovese, quella più famosa per la movida cittadina vera e propria, il primo venerdì sera dopo il lockdown, temuto da alcuni come un armageddon, si è rivelato più tranquillo del previsto.

Ragazzi e ragazze, ma non solo, sono tornati nei vicoli del centro storico e nei suoi locali, ma senza resse, senza lo struscio affollato a cui si era abituati prima dell’emergenza coronavirus, e senza la necessità di interventi da parte delle forze dell’ordine che comunque, insieme agli steward impiegati dai pubblici esercenti per dare una mano a fare informazione, erano presenti.

di 14 Galleria fotografica Prima serata di movida in centro storico dopo il lockdown, polizia locale e steward anti assembramento









Il nostro tour in diretta ha riguardato la zona delle Erbe, di via dei Giustiniani, San Bernardo e Matteotti. Non ci sono arrivate, al momento, notizie diverse dagli altri epicentri del centro storico: piazza Lavagna, Vigne, Sant’Agostino, Sarzano. Mascherine tutto sommato diffuse e presenti, tranne per chi sta consumando, distanziamento tra i tavoli garantito, camerieri e altri operatori con dpi, niente buffet. Insomma quello che si deve fare.

Resta un’impressione, che le persone – e quindi gli avventori – fossero comunque molti meno rispetto al solito. “Sicuramente c’è ancora un po’ di cautela, ma soprattutto mancano all’appello i turisti e gli equipaggi delle barche – spiega Marina Porotto, vicepresidente di Fepag Confcommercio e titolare di uno dei locali di piazza Delle Erbe – speriamo con la riapertura dei confini, ma dobbiamo tenere conto che in estate la movida genovese si è sempre spostata sul mare”.

Ed è proprio lì, in riviera, che molti si sono diretti, tenendo però conto che le discoteche sono praticamente gli unici locali che non riapriranno i battenti.

Nel centro storico anche un blitz del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Ripartire e divertirsi in sicurezza si deve e si può. Controlli capillari a Genova per il primo weekend post lockdown. I locali del centro storico, che danno lavoro a tantissime famiglie, si sono organizzati egregiamente, anche con steward, per controllare le distanze, ed erano presenti squadre di polizia e di agenti della municipale per evitare che si creassero disordini o assembramenti che infatti non si sono verificati. Grazie a chi ha usato buon senso, alle forze dell’ordine e in bocca al lupo ai commercianti, ai ristoratori e a tutti i locali della Liguria che devono tornare a vivere”.