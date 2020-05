Morto a 70 anni l’infettivologo Claudio Viscoli, domani i funerali a Genova

Genova. Aveva 70 anni ed è morto il 3 maggio a Genova, dove aveva continuato ad abitare anche dopo essere andato in pensione lo scorso anno, Claudio Viscoli, noto infettivologo, già professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e direttore della Clinica Malattie infettive al policlinico San Martino.

Noto in tutto il Paese e all’estero per i suoi studi e le sue pubblicazioni sulle più rinomate riviste scientifiche, in passato, fino all’inizio degli anni Novanta, aveva lavorato anche al Gaslini concentrandosi sulle malattie infettive pediatriche.

Nel 2018 a Madrid aveva ricevuto l’Excellency Award per la carriera dalla Società europea di Microbiologia e malattie infettive.

Lascia la figlia Maria con Luca, i nipotini Alessandro e Tommaso e la sorella Maria Giulia. I funerali anche per via delle normative anti Covid saranno in forma privata.