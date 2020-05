Genova. Una persona è stata portata in codice rosso d’urgenza al pronto soccorso del San Martino a causa di una grave ferita procurata da un colpo di accetta: sarebbe in gravi condizioni.

Ancora pochi di dettagli dell’episodio che sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio in via Sertoli, nel quartiere di Molassana in Val Bisagno, nei pressi di un tabacchino: secondo alcune testimonianze dopo una lite sarebbe arrivato il colpo con l’accetta, che avrebbe staccato un orecchio alla vittima.

L’aggressore successivamente è fuggito: sulle sue tracce la polizia che ha raccolto sul posto alcune informazioni sul suo aspetto, e sta setacciando il quartiere.

