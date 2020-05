Mistero a Mezzanego, anziano trovato morto in casa con una coltellata nel petto

Mezzanego. Un uomo di 87 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di Mezzanego, nell’entroterra del Tigullio, con una coltellata nel petto.

Sull’episodio indagano i carabinieri, intervenuti sul posto con la sezione rilievi del comando provinciale di Genova e il medico legale. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un suicidio, ma altre ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

La casa è stata trovata in perfetto ordine e la porta risultava chiusa dall’interno. Sul corpo dell’uomo, che non era sposato, è stata disposta l’autopsia. Nell’abitazione non è stato rinvenuto alcun biglietto. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire quali motivi possano avere spinto l’anziano a compiere un gesto così estremo.