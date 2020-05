Genova. Alta pressione in lenta attenuazione. Fino a domenica nubi ma con piogge solo locali e transitorie. Marcato peggioramento del tempo nella giornata di lunedì 11 maggio con precipitazioni anche intense. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 9 maggio, al mattino cielo da sereno a velato su tutta la regione. Nel pomeriggio velature in ulteriore inspessimento specie a ponente, in estensione al resto della Liguria in serata. Non si prevedono piogge. Venti moderati da sud est. Mare poco mosso. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 12 e 23 gradi, nell’interno tra 4 e 22.

Domani, domenica 10 maggio, nuvolosità sparsa su tutta la regione alternata a occhiate di sole nelle ore centrali della giornata. Non si esclude qualche sporadico piovasco al mattino a levante e una tendenza a piogge sull’estremo Imperiese prima di notte. Venti moderati da sud-est sul centro levante, da nord-est a ponente. Mare generalmente mosso. Temperature: in lieve calo nei valori massimi.

Attenzione lunedì 11 maggio per piogge localmente intense specie sul settore centro-occidentale. Avremo maltempo diffuso con piogge anche intense e temperature in calo, colpi di vento.