Genova. Ancora un po’ di instabilità nella giornata di oggi sui cieli della Liguria mentre domani avremo una giornata di sole e tempo stabile.

Per oggi i previsori di Limet prevedono al mattino nubi sparse su tutta la regione, più intense nei settori interni con basso rischio di pioggia. Schiarite saranno possibili sottocosta specie al lati della regione.

Nel corso della giornata aumento della nuvolosità in prevalenza medio-alta con possibili brevi episodi piovosi più probabili nelle zone interne. Non si esclude qualche temporale in serata sulle Alpi Liguri.