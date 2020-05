Genova. La coda di una perturbazione lambirà il nord Italia nel pomeriggio-sera di oggi causando qualche precipitazione anche in Liguria. Tra domenica e lunedì invece bel tempo, ma con nubi pomeridiane raramente associate a precipitazioni. Temperature su valori gradevoli. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 23 maggio, al mattino nubi sparse quasi ovunque ma con basso rischio di pioggia. Tempo più aperto al lati della regione. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio temporaneo diradamento della copertura nuvolosa con schiarite anche ampie specie a levante. Tra il pomeriggio e la serata aumento delle nubi da ovest con possibilità di qualche temporale su Alpi Liguri e Val Bormida occidentale, in sconfinamento attenuato verso levante ma con progressiva attenuazione. Il tempo resterà asciutto sul Tigullio orientale, Spezzino ed estremo Imperiese. Venti moderati da sud. Mare poco mosso o mosso. Temperature, in lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime: saranno comprese sulla costa tra 17 e 23 gradi, nell’interno tra 7 e 13.

Domani, domenica 24 maggio, nuvolosità sparsa su tutta la regione alternata ad ampie schiarite specie nel pomeriggio. In genere basso il rischio di pioggia. Venti deboli o moderati settentrionali, in attenuazione. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in lieve aumento lungo le coste nei valori massimi, stazionarie altrove.

Lunedì 25 maggio bel tempo ovunque. Qualche nube nel pomeriggio sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni. Temperature in aumento.