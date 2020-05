Genova. Correnti nord-occidentali apporteranno sulla nostra regione un po’ di nuvolosità alternata ad ampie schiarite senza la minaccia di precipitazioni. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 2 maggio, su tutta la regione avremo una nuvolosità sparsa, in prevalenza di tipo medio-alto con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Possibilità anche di qualche nube bassa sotto costa specie a levante. Non si prevedono piogge. Venti: Deboli da nord al mattino, meridionali nel pomeriggio. Mari: Da molto mosso a mosso. Temperature: Stazionarie le minime, massime in contenuto rialzo, saranno comprese sulla costa tra 12 e 22 gradi, nell’interno tra 3 e 19.

Domani, domenica 3 maggio, nubi medio-alte transiteranno sulla nostra regione. Non si esclude qualche nube bassa sotto costa specie al mattino. Venti deboli da nord al mattino, da sud al pomeriggio. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie.

Lunedì 4 maggio soleggiato su tutta la regione a parte nubi nelle zone interne senza conseguenze. Temperature in aumento.