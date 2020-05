Genova. Una debole zona di alta pressione garantirà condizioni abbastanza stabili sulla Liguria e sul resto dell’Italia fino alla giornata di sabato. Eventuali addensamenti non saranno associati a piogge. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 7 maggio. Un po’ di nubi al mattino a ponente, specie sui versanti padani e sull’Imperiese, ma senza conseguenze, per il resto bel tempo. Velature in aumento da ovest in serata. Venti: Deboli o moderati settentrionali al mattino, deboli variabili nel pomeriggio. Mari: Poco mosso. Temperature: Minime in lieve calo, massime in contenuto aumento. Costa: min 11/14°C, max: 19/23°C. Interno: min +2/7°C, max: 16/21°C

Venerdì 8 maggio. Velature o nubi medio-alte in transito con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato per gran parte della giornata. Assenza totale di fenomeni. Venti: Da deboli a moderati da sud-est. Mari: Da poco mosso a localmente mosso. Temperature: Pressoché stazionarie.

Sabato 9 maggio. Mattinata con un po’ di annuvolamenti sparsi senza piogge, nel pomeriggio bel tempo ovunque. Temperature gradevoli.