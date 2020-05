Genova. Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo e sull’Italia. In Liguria ampie schiarite alternate ad addensamenti locali senza la minaccia di precipitazioni. Temperature gradevoli che potranno sfiorare i 30 gradi nelle zone interne. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 21 maggio. Al mattino un po’ di nubi sparse sulla regione in prevalenza di tipo medio-alto alternate ad ampie schiarite. Nel pomeriggio bel tempo ovunque a parte uno sviluppo di cumuli sulle Alpi Liguri e l’Appennino orientale, ma con basso rischio di temporali. Cielo sereno ovunque in serata. Venti: Deboli variabili, in regime di brezza lungo le coste. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Minime in calo ovunque; massime in calo lungo le coste, in aumento nelle zone interne. Costa: min 16/19°C, max: 21/24°C. Interno: min 11/15°C, max: 25/28°C.

Venerdì 22 maggio. Un po’ di nubi sparse su tutta la regione, in prevalenza di tipo medio-alto con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Assenza di fenomeni. Venti: Deboli dai quadranti meridionali. Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: Pressoché stazionarie su valori gradevoli.

Sabato 23 maggio. Bel tempo. Un po’ di nubi basse in serata tra Genovese di ponente e Savonese lato costa, senza conseguenze. Ventilazione moderata meridionale, mare mosso, temperature stazionarie.