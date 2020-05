Genova. Durante la notte insorgenza di nubi basse marittime sul tratto costiero, più compatte sul genovesato occidentale, dove in mattinata non escludiamo qualche goccia di pioggia od isolati piovaschi; in gran parte velato sul resto della regione; dal pomeriggio spazi di sereno possibili su imperiese, nuvolosità irregolare altrove.

Una lieve e temporanea ondulazione delle correnti all’interno del campo di alta pressione è sufficiente a richiamare venti umidi meridionali in grado di condensare sulla nostra regione nubi e qualche debole isolato fenomeno.

Foto 2 di 2



Venti: brezze durante la notte, si imposta a rotazione ciclonica durante la mattinata; moderato / teso da sud-est su golfo di Genova, rinforzi di marino a metà giornata sull’Appennino centrale. Mari: generalmente mosso in giornata.

Temperature: in aumento le minime nelle aree costiere interessate da nuvolosità, in calo le massime nelle medesime zone.

Costa: min 13/16°C, max: 17/21°C.

Interno: min +3/12 °C, max: 14/22°C