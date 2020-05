Genova. Nubi ovunque e al mattino probabili precipitazioni deboli o moderate anche sul settore centro-occidentale. Variabile altrove con possibilità di parziali aperture e momenti soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità più intensa a Levante, associata a piogge o brevi rovesci, in particolare tra Genova e Tigullio. Rimane incerto a Ponente, non si escludono residui piogge sull’imperiese.

Questo il quadro meteorologico della giornata previsto dal Limet l’Associazione ligure di meteorologia.

La settimana continuerà a essere caratterizzata dal passaggio di perturbazioni legate alla circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale. Possibile passaggio perturbato più organizzato nella giornata di venerdì.

Oggi vento sostenuto da grecale sul Ligure Ovest, rinforzi a burrasca tra la notte e il mattino al largo di Capo Mele. Da Est-Sud-Est sul settore orientale forti al largo, specie al mattino.

Mare fino ad agitato il Ligure ovest; tra mosso e molto mosso altrove.

Temperature stazionarie, o in lieve calo le massime. Sulla costa minima tra 12 e 16° C, nell’interno tra 6 e 12° C, massime sulla costa tra 17 e 19°C, nell’interno tra 12 e 17° C.