Genova. Sarà una mattinata in cui le nuvole andranno via via diradandosi quella di oggi, secondo il Limet, il centro meteo ligure.

Ampie schiarite soprattutto sulla costa, mentre nel pomeriggio possibile sviluppo di nubi cumuliformi sull’appennino Centro-Orientale (tra la Val Trebbia e la Val Fontanabuona) e sulle Alpi Liguri. In queste zone saranno possibili dei rovesci passeggeri. Non si esclude qualche leggero sconfinamento anche sul relativo settore costiero. Altrove invece il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso.

Al mattino venti moderati da Nord Est su savonese e imperiese, più deboli altrove. Nel pomeriggio calma di vento quasi ovunque, con l’eccezione del vento da Nord che soffierà teso sull’appennino savonese.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie le minime tra 12 e 15° sulla costa, tra 3 e 9° nell’interno. In aumento le massime tra 18 e 22° C sulla costa, tra 15 e 21° C nell’interno.

La giornata di domani sarà caratterizzata da cielo generalmente sereno e qualche velatura.