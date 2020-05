Genova. Rapido passaggio perturbato tra la notte e la mattinata di venerdì, poi nel week-end alta pressione in graduale rinforzo. L’allerta gialla terminerà alle 14: la giornata tenderà al miglioramento, con stabilità in aumento per il fine settimana.

Cielo e Fenomeni: tra la mezzanotte e le prime ore del mattino rovesci anche temporaleschi interesseranno soprattutto il Genovesato, il Tigullio e il relativo entroterra. Nel corso della prima parte della mattinata fenomeni in rapido esaurimento a ponente e lungo l’intero arco costiero, mentre dei rovesci continueranno ad interessare l’interno del centro-levante.

Pomeriggio nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione con la possibilità di qualche rovescio nell’entroterra.

Venti: fino a metà giornata tesi/forti da sud-ovest in particolare sui versanti padani e sui crinali, poi saranno deboli o moderati e tenderanno a ruotare da sud-est a levante. Mari: molto mosso su tutti i bacini.

Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime.

Costa: min 12/16°C, max: 16/20°C.

Interno: min 5/12°C, max: 12/18°C.