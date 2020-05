Mascherine obbligatorie, Tar Liguria respinge ricorso contro ordinanza comune di Genova

Genova. Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha respinto il ricorso presentato venerdì mattina da alcuni cittadini che chiedeva la sospensione dell’ordinanza del Comune di Genova sulla obbligatorierà della mascherina in luogo pubblico.

Il tribunale amministrativo ha deciso in queste ore senza udienza: la decisione è stata presa sulla base di atti difensivi presentati dall’amministrazione civica sul regolamento comunale che è più restrittivo rispetto alle norme contenute nel dpcm nazionale.

Nei giorni scorsi il sindaco Marco Bucci si era detto amareggiato per la scelta di alcuni cittadini di presentare questo ricorso, ricordando che l’ordinanza presentata lo scorso 17 maggio è stata pensata per tutelare la salute pubblica attraverso l’uso delle mascherine “utili a contenere il contagio in questa fase delicata”.