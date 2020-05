Marassi, ripartono i lavori in piazza Galileo Ferraris: “Riqualificazione pronta entro l’estate”

Genova. Ripartiranno lunedì 18 maggio dopo lo stop causa lockdown i lavori di riqualificazione di piazza Galileo Ferraris a Marassi. “Ci sarà un po’ di ritardo – spiega il presidente del municipio Massimo Ferrante -. Presumo che termineremo tra fine luglio e inizio settembre, contando che ad agosto ci saranno le ferie”.

I lavori, eseguiti da Aster e finanziati per 150mila euro dal Comune e 50mila dal Municipio, consentiranno di trasformare l’area davanti alla scuola Papa Giovanni XXIII sul modello della vicina piazza Martinez a San Fruttuoso. Ci saranno una grande area giochi, chiusa rispetto a quella presente oggi dietro alle transenne, con attività diversificate in base all’età dei bambini. Nella parte centrale, nuove panchine ‘ad alta socialità’, concepite con forme sinuose intorno agli alberi della piazza per consentire agli anziani di comunicare tra loro.

A debita distanza – non a causa del coronavirus ma per separare le funzioni sociali, come prevedeva il progetto elaborato nei mesi scorsi – gli spazi dedicati a giovani e adolescenti: una piccola ‘agorà’ dove si potrà giocare a pallone ma anche organizzare eventi in alcuni periodi dell’anno e una pista per biciclette e monopattini, fornita anche questa di panchine nelle vicinanze in modo che nonni e genitori possano comunque controllare.

A completare la riqualificazione saranno i nuovi lampioncini ecologici a led e una ringhiera di sicurezza, alta 1,10 metri e interrotta solo in corrispondenza di fermate del bus e attraversamenti pedonali, per evitare che i palloni finiscano in mezzo alla strada. Nelle aree giochi sarà installata la pavimentazione anti-trauma, mentre nel resto della piazza sarà recuperata quella esistente.