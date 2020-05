Luzzati va ai giardini Luzzati: una nuova collocazione per la statua-totem sfrattata dal porto antico

Genova. La statua-totem di Lele Luzzati, smontata lo scorso anno dal piazzale del Porto antico di fronte a quello che fu il museo Luzzati, sostituito dal point sul nuovo ponte di Genova, avrà finalmente una nuova e degna collocazione.

Il municipio Centro Est questa mattina ha infatti approvato all’unanimità la mozione proposta da Pd, Lista Crivello, Genova Cambia e A sinistra che propone, ovviamente con il via libera del Cesto, che gestisce i giardini Luzzati di rimontare il totem, proprio nei giardini-spazio sociale del centro storico.

Lo scorso agosto, quando fu inaugurato il nuovo point per il ponte di Genova i pezzi che componevano il totem sono prima stati accatastati in un angolo per strada e poi chiusi in magazzino.

Luzzati creò questa installazione per una grande opera teatrale che nel 2000 si tenne in diga foranea, “Gli uccelli” di Aristofane.

“Un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi – commentano i proponenti – Da oggi questo grande spazio aperto nel cuore della città non ricorderà Lele Luzzati solamente grazie alla toponomastica, ma ne sarà caratterizzato anche artisticamente”.