L’ente bilaterale dell’agricoltura dona dispositivi di sicurezza al Villa Scassi

Genova. Non si ferma la campagna di solidarietà nei confronti dell’asl 3 genovese Asl3. Oggi cinquecento camici impermeabili sono stati consegnati all’ospedale Villa Scassi da Michele D’Agostino in rappresentanza di Ebal.

L’Ente Bilaterale dell’Agricoltura della Liguria è composto da Coldiretti, Confagricoltura, CIA, FAI Cisl, FLAI CGIL e UILA. Nella foto il momento della consegna nel reparto di Anestesia e Rianimazione. Un importante dono per gli operatori impegnati nell’assistenza in ospedale.

Sempre oggi, ma parlando di San Martino, Lab Story, rete di professionisti che propone corsi di lingua multidisciplinari, ha lanciato la campagna “Sing me a Story – Musica in Corsia”, iniziativa benefica per raccogliere fondi necessari a portare nelle corsie degli ospedali genovesi tablet e casse da destinare ai pazienti Covid-19 o pazienti che non possono ricevere visite dai loro familiari.

I primi strumenti sono stati destinati al Padiglione 12, attualmente Covid+ e permetteranno ai pazienti di: comunicare con le persone care e avere il conforto del contatto visivo dei propri familiari e di poter beneficiare, quando si ha piacere, dell’ascolto di musica che sarà precaricata sul dispositivo.