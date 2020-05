Lavori sul nuovo viadotto Polcevera, chiusure in via Fillak e corso Perrone

Genova. La struttura commissariale comunica che, per permettere alcune lavorazioni particolari del nuovo viadotto Polcevera, si rende necessaria la chiusura al traffico delle strade limitrofe al cantiere secondo il seguente calendario:

– chiusura al transito di via Fillak dalle ore 20.00 di sabato 9 maggio alle ore 7.00 di domenica 10 maggio (per saldature in quota);

– chiusura al transito di via Fillak dalle ore 20.00 di domenica 10 maggio alle ore 7.00 di lunedì 11 maggio (per saldature in quota);

– chiusura al transito di corso Perrone dalle ore 08.00 di lunedì 11 maggio fino a fine lavorazioni, previste per le ore 18.00 (per smontaggio torre provvisoria).