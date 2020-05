Ladri di biciclette in azione in Valpolcevera: denunciati due giovanissimi

Genova Un ragazzo ecuadoriano di 18 anni, gravato da pregiudizi di polizia e il complice, un 17 enne nato a Genova, sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione.

I due giovani, lo scorso pomeriggio sono stati trovati in possesso di due biciclette risultate rubate in mattinata e già denunciate dal proprietario.

Le bici, del valore di oltre 1.500 euro, sono state recuperate e restituite al proprietario.

Il diffondersi dell’utilizzo delle due ruote, tra le esigenze di una mobilità sostenibile e la scelta di limitare i rischi di contagio, non è passata inosservata agli occhi dei ladri. In questio giorni diversi furti di bici in diversi quartieri della città.