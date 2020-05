Genova. Ripartenza il 13 giugno. Questa la decisione della Lega Serie A, riunita in videoconferenza. La decisione è stata approvata a maggioranza: solo in 4 avevano optato per l’altra opzione, ossia il 20 giugno.

Si tratta di una data che consentirebbe di giocare i recuperi (compreso Inter-Sampdoria) e la Coppa Italia prima del 2 agosto, per poi lasciare spazio a Champions League ed Europa League.

Si attende però l’ok definitivo dal governo, che prenderà una decisione la prossima settimana dopo un’attenta valutazione della curva dei contagi.