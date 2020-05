La Sampdoria si ritrova al Mugnaini 68 giorni dopo

Bogliasco. Ieri, per la prima volta dopo 68 giorni, la Sampdoria si è ritrovata al completo a Bogliasco per una doppia seduta individuale a gruppi.

Al “Mugnaini” si sono rivisti anche Claudio Ranieri, i componenti dello staff tecnico, il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile scouting Riccardo Pecini, tutti rigorosamente muniti di mascherine e guanti.

Distribuito in diverse fasce orarie e organizzato su due campi – con tre spogliatoi a disposizione per l’applicazione delle norme di prevenzione – il programma ha previsto lavori tecnico-atletici in mattinata e soltanto atletici nel pomeriggio.

Aggregati anche i Primavera Felice D’Amico e Matteo Raspa. Unico assente Alex Ferrari, che prosegue il recupero post-infortunio all’Isokitenic di Bologna.

Oggi, martedì, un nuovo doppio appuntamento, sempre a gruppi.