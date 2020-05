La PSA Olympia conferma il trio tecnico in panchina per la prossima stagione

Genova. Tutti i campionati di pallavolo sono stati fermati definitivamente ormai da oltre un mese a causa del Covid-19 e in questo momento a tenere banco sono i discorsi relativi ai ripescaggi.

In casa PSA Olympia del patron Giorgio Parodi non si rimane fermi, ma si lavora all’immediato futuro per costruire un gruppo solido fatto di conferme e nuovi innesti. I primi tasselli incastonati nel puzzle gialloblù in vista della prossima annata riguardano lo staff: coach Matteo Zanoni assieme ai vice Paolo Corrado e Luca Venturini sono stati promossi a pieni voti e siederanno in panchina per il secondo anno consecutivo.

Una scelta semplice quella della dirigenza grazie agli ottimi risultati nella stagione 2019/2020 che hanno visto le leonesse, guidate dal trio in panchina, in testa al campionato di Serie B2 nazionale con 35 punti nel girone A prima dello stop forzato, senza dimenticare lo storico accesso ai quarti di Coppa Italia. Intanto la società, dopo la conferma di Zanoni, Corrado e Venturini, si concentrerà sul completamento della rosa.

“Super confermati per la prossima stagione Matteo Zanoni, Paolo Corrado e Luca Venturini, il trio delle meraviglie che ha portato a casa ottimi risultati. A breve verranno comunicate tutte le conferme e novità per il roster della prossima stagione con l’intento di fare un campionato da protagonisti”, è il commento del patron gialloblù Giorgio Parodi.