Juniores, Danilo Veloce non è più l’allenatore dell’Angelo Baiardo

Genova. L’Angelo Baiardo cambierà la guida tecnica della prima squadra; non è ancora noto il sostituto di mister Baldi. Nel frattempo, però, la società neroverde rende noto che nella stagione 2020/2021 anche la formazione Juniores avrà un nuovo allenatore.

L’Asd Angelo Baiardo comunica “di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Danilo Veloce alla guida della formazione Juniores. Al mister vanno i ringraziamenti da parte di tutto il consiglio direttivo della società, per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per i risultati ottenuti, assolutamente soddisfacenti, in queste ultime due stagioni sportive. La società Angelo Baiardo augura a Danilo e le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

I draghetti, in quest’ultima stagione, si sono classificati quinti con 36 punti nel girone B regionale di Eccellenza.