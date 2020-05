Itas dona materiali sanitari agli ospedali del Tigullio

Genova. Le agenzie ITAS del territorio si sono attivate in questi giorni per donare un’importante fornitura di materiali sanitari legati al contenimento del Covid-19 all’ Asl4 della Liguria che gestisce gli ospedali di Rapallo, Lavagna (compreso il pronto soccorso) e Sestri Levante con le sue unità operative Covid-19.

I materiali consegnati oggi alla Direzione Generale dell’Asl4 riguardano: kit di ventilazione con maschera; mascherine facciali con fattore di protezione FFP3; mascherine facciali con fattore di protezione FFP2; tute per la protezione chimica e biologica.

Bruna Rebagliati, direttrice generale dell’Asl4, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa che si è concretizzata in una fase determinante per il contenimento del virus, in cui ogni contributo in materiale sanitario è per gli operatori sanitari di significativo supporto.