Iren Genova Quinto, 1.100 euro raccolti per il San Martino

Genova. Nei giorni scorsi l’Iren Genova Quinto, unica squadra di pallanuoto del comune di Genova in Serie A1, ha completato la sua raccolta fondi in favore dell’ospedale policlinico San Martino, da tempo in prima linea nella città e nella regione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“Quello che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma senza quella goccia all’oceano mancherebbe sempre qualcosa – spiegano dalla società genovese -. Non abbiamo voluto forzare la mano con i nostri tesserati e i nostri tifosi, che in molti casi si erano già prodigati in prima persona per aiutare chi aveva e ha bisogno, molti di questi indirizzandosi proprio verso lo stesso ospedale. Abbiamo, piuttosto, inteso fornire un mezzo in cui chi ha a cuore i nostri colori e quello che facciamo potesse in qualche modo identificarsi“.

“Nel complesso – proseguono – abbiamo raccolto 1.100 euro, arrotondati dalla società che ha provveduto anche a ‘coprire’ i costi trattenuti da PayPal su ogni singola transazione, per fare in modo che tutto ciò che era stato donato (e qualcosina in più) finisse interamente al policlinico San Martino. Con piacere, vi riportiamo anche le parole del professor Antonio Uccelli, direttore scientifico del nosocomio genovese: ‘Vi ringrazio moltissimo per la generosa donazione e vi prego di estendere i nostri più riconoscimenti ringraziamenti a tutta la società ed agli atleti che hanno voluto dimostrare la loro fiducia nel nostro lavoro‘”.