Intitolazione del porticciolo di Nervi al repubblichino Ferraro: “Sinistra votò sì in municipio nel 2018”

Genova. Con tanto di documento alla mano, la maggioranza in consiglio comunale torna sulla questione dell’intitolazione di una darsena del porticciolo di Nervi a Luigi Ferraro, imprenditore della subacquea ma anche aderente alla Repubblica sociale italiana e membro della X Mas.

“Le sinistre che in consiglio comunale ieri ed oggi su pagine di stampa hanno portato avanti una sterile polemica sull’intitolazione della darsena del porticciolo di Nervi a Luigi Ferraro, nel 2018 in Municipio Levante votarono a favore della proposta di intitolare una zona di Quarto alla medaglia d’oro al valore militare Luigi Ferraro. Quindi se la proposta viene da loro è fattibile e se viene da noi di centrodestra no?”, provoca il centrodestra.

“Non vogliamo credere che a Tursi e nei Municipi Movimento 5 stelle, PD e Lista Crivello facciano due pesi e due misure solo per fare can can o forse perché da Tursi l’eco mediatico è più forte – concludono – oggi più che mai invochiamo coerenza e serietà della politica per il bene comune di Genova e dei Genovesi. Anche per le sinistre del Levante nel 2018 Luigi Ferraro era una figura meritevole di commemorazione. Oggi più che mai ne siamo convinti anche noi”.