Incidente mortale galleria Mameli, la vittima è Emanuele Bonzani: sarebbe morto sul colpo

Genova. La vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio nella galleria Mameli si chiama Emanuele Bonzani, 53 anni, fisioterapista genovese.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo, che viaggiava con il suo scooter in direzione centro, sarebbe morto sul colpo a seguito del violentissimo schianto con l’auto che procedeva in senso contrario. Nulla da fare quindi per i soccorritori arrivati sul posto in pochissimi minuti: la vittima nello scontro aveva perso un braccio.

L’autista dell’auto coinvolta è stato ricoverato con ferite lievi al pronto soccorso del Galliera ed è risultato negativo al test dell’alcol. Sulle dinamiche stanno indagando gli agenti dell’anti-infortunistica per capire le eventuali cause e responsabilità di questo tragico evento.