In Liguria riapriranno anche giostre e piccoli parchi di divertimento

Genova. La Giunta regionale è al lavoro su una nuova ordinanza che dovrebbe prevedere fra l’altro la riapertura “delle giostre e ai piccoli parchi divertimento. E poi orari più flessibili per negozi, parrucchieri ed estetiste”. E ancora “accordi tra Regioni confinanti per far rincontrare parenti e congiunti”. Lo annuncia il governatore Toti sulla sua pagina facebook.

Il post è anche un’occasione per polemizzare contro quanti non vogliono anticipare a luglio il voto per le amministrative: “Ora che il Paese sta riaprendo, rimandare il voto perché qualcuno ha paura del giudizio degli elettori e teme di perdere la poltrona, sarebbe un vero furto di democrazia e del diritto dei cittadini di decidere il proprio futuro” scrive Toti.

“Spero che il Presidente Mattarella – conclude il governatore – chiarisca al Governo (mai eletto dagli italiani) che il voto non è un optional della politica”.