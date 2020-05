Il teatro Carlo Felice di Genova va in televisione su Rai5 e sperimenta la realtà aumentata

Genova. C’è anche il Carlo Felice di Genova tra le tappe del viaggio musicale nei grandi teatri d’opera italiani in programma su Rai5 da giugno a dicembre. Si tratta di un progetto nato in collaborazione tra Anfols (associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche) e Rai Cultura.

A partire dal 1° giugno, tutti i giorni – dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino, e il mercoledì anche in prima serata alle 21.15 – andrà in onda una scelta di spettacoli in molti casi storici, recuperati con un approfondito lavoro di ricerca negli archivi della Rai e negli archivi dei teatri stessi, in altri casi messi in scena recentemente e proposti per la prima volta in tv.

Il ciclo si apre con il Teatro dell’Opera di Roma e proseguirà nelle settimane successive con il Maggio Musicale Fiorentino, il San Carlo di Napoli, il Regio di Torino, l’Arena di Verona, il Massimo di Palermo, il Comunale di Bologna, la Fenice di Venezia, il Carlo Felice di Genova, il Petruzzelli di Bari, il Verdi di Trieste e il Lirico di Cagliari.

“Esprimo grande soddisfazione per questa importante collaborazione con la Rai che consentirà al teatro Carlo Felice di Genova di avere una meritata visibilità nazionale – commenta il sovrintendente Claudio Orazi -. In particolare, oltre a questo progetto, desidero sottolineare che con il dipartimento Rai Cultura è prevista una importante e innovativa iniziativa dedicata alle nuove frontiere della scena teatrale attraverso una sperimentazione sulla realtà aumentata”