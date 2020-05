Il canile Monte Contessa riapre al pubblico su appuntamento. L’appello per lenzuola e asciugamani

Genova. Ha riaperto al pubblico ieri il canile di Monte Contessa a Sestri ponente. Chi vuole adottare un cagnolino o un gatto che ha visto magari sulla pagina fb della struttura o semplicemente vuole conoscere gli ospiti del canile deve però fissare un appuntamento chiamando il numero 0106500617.

Anche i volontari del canile posso riprendere l’attività ma in numero contingentato. Nel frattempo i volontari della struttura chiedono un aiuto ai genovesi per rimpinguare le scorte di asciugamani e lenzuola: In questi mesi di chiusura abbiamo esaurito le nostre scorte di lenzuola e di asciugamani, se ne aveste da donare, potete lasciarli in canile, fuori dal cancello o fuori dalla porta della segreteria”.

Al momento non è possibile il ritiro nei punti di raccolta per motivi di sicurezza. Unica eccezione, per chi non potesse arrivare al monte Gazzo è il negozio “Il Cucciolo”, al Mercato Orientale, in via XX.