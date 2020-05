Guasto su una conduttura dell’Iren, rubinetti a secco a San Martino e Borgoratti

Genova. A causa della rottura di una conduttura dell’acquedotto gestito da Iren stamani si stanno registrando alcuni disagi nel levante cittadino.

Centinaia di utenze senz’acqua, in particolare, nella zona di San Martino e di Borgoratti. I tecnici Ireti sono già al lavoro e la tubatura dovrebbe essere riparata entro mezzogiorno.

Intanto Iren Acqua comunica che, a causa di lavori sulla rete di acquedotto legati alle opere di messa in sicurezza idraulica del rivo Pozio Serillo, il giorno giovedì 14 Maggio dalle ore 8:00 alle ore 18:00, sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate in via S. Quirico (da civ. 1 a civ. 53) e Passo Morigallo.