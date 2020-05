Genova città dei festival, la giunta comunale approva le linee guida nonostante il periodo critico

Genova. Su proposta dell’assessore alle Politiche Culturali Barbara Grosso, la Giunta ha approvato le linee guida e i criteri per un bando, con il quale si intende promuovere e sostenere festival e rassegne anche per l’anno 2020, nell’ambito di “Genova Città dei Festival”.

Questa decisione, volta alla promozione dello sviluppo culturale, economico, sociale e turistico della città e alla valorizzazione del territorio, è di grande importanza soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, che ha comportato la sospensione totale delle attività culturali, con gravi danni anche alle attività di spettacolo.

In questa situazione è anche possibile uno slittamento nei tempi di programmazione, in ragione delle attuali difficoltà e dell’evoluzione dello scenario nei prossimi mesi; si vuole tuttavia garantire alla città la prosecuzione di una programmazione culturale di qualità, importante anche ai fini del rilancio della destinazione turistica.

Per questi motivi, si è deciso di sostenere i numerosi soggetti che da anni assicurano la produzione e la messa in scena di spettacoli in grado di coinvolgere te oltre 500mila persone ogni anno e, nel contempo, di offrire una programmazione di festival e rassegne diversificata, eventualmente fruibile anche da remoto attraverso l’utilizzo del digitale.