Genoa for Special, il BIC Genova cala il tris

Genova. Dalla prossima stagione le formazioni di calcio del BIC Genova passeranno da una a ben tre.

La squadra maschile raddoppia, mentre la novità inaspettata, e probabilmente la prima in Italia, sarà la squadra di calcio femminile formata interamente da ragazze con disabilità intellettivo-relazionale.

Un progetto innovativo ed emozionante quello che ha messo su il BIC Genova che in un momento difficile dal punto di vista sportivo a causa dell’emergenza Covid-19 ha deciso di impegnare ancora di più le proprie risorse nei confronti di ragazzi e ragazze che hanno sicuramente sofferto di più questo periodo di chiusura.

Il gruppo calcio Genoa For Special non solo ha partecipato al campionato di Quarta Categoria organizzato dalla FIGC Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale ma ha anche avuto la reale consapevolezza di esserne protagonista. Il campionato ha fermato i ragazzi rossoblù mentre erano in vetta alla classifica.

I risultati sportivi però sono solo uno degli aspetti: molte le chiamate da parte delle famiglie desiderose di far intraprendere ai propri figli un nuovo percorso sportivo con i colori del BIC e quelli rossoblu del Genoa CFC che è partner ufficiale di questa squadra. Il BIC mantiene ancora oggi questa sensibilità verso le fasce più deboli: alla faccia della disabilità, questi ragazzi hanno dimostrato di essere veri atleti, lavorando duramente negli allenamenti, giocando, gioendo nelle vittorie e rispettando gli avversari in tutto e per tutto.

Partono da oggi, lunedì 25 maggio, le iscrizioni per la nuova stagione sportiva. Il BIC Genoa For Special consiglia alle famiglie di contattare i responsabili Giulio e Marco per entrare a far parte del gruppo sportivo.

Informazioni si possono trovare sul sito www.bicgenova.it, scrivendo a info@bicgenova.it oppure contattando direttamente mister Giulio al numero 3383651250.