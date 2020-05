In Lombardia per spacciare hashish: 5 giovani genovesi in manette ad Agrate Brianza

Agrate Brianza. Cinque giovani pusher genovesi sono finiti nel mirino dei carabinieri di Agrate Brianza in provincia di Monza, mentre stavano discutendo animatamente lungo una strada periferica di Agrate Brianza.

Dalle perquisizioni dei militari è emerso che erano in possesso di oltre un chilo di hashish. Sono pertanto finiti in manette. A dare la notizia il quotidiano online Mbnews

Alla vista dei Carabinieri, la banda ha tentato di allontanarsi rapidamente ma con disinvoltura, nel mentre uno di loro ha lanciato oltre un muro di cinta di un’abitazione privata, una busta in cellophane. Immediatamente bloccati, sono stati tutti identificati: erano due ragazze italiane 20enni (conducenti dei due veicoli) e tre ragazzi di origine marocchina un 24enne e due 19enni, tutti residenti a Genova.

Alle domande dei militari i 5 non hanno saputo dare una giustificazione della loro presenza fuori regione (ancora vietata in virtù delle normative anti Covid-19), il loro atteggiamento ha insospettito ulteriormente gli uomini dell’Arma, che hanno così deciso di procedere con le perquisizioni.

E’ emerso dalle verifiche che i giovani erano in possesso di 6 panetti di hashish e della somma contante di 2800 euro. Dalla busta recuperata oltre il muretto, sono emerse ulteriori 7 panette.

I 5 pusher, dopo essere stati accompagnati in caserma, ricostruirti gli eventi, sono stati tutti dichiarati in stato di arresto per detenzione illecita di 1300 grammi di hashish, in concorso. Sono quindi stati condotti presso le carceri di Monza e San Vittore a Milano.