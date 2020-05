Vigili del fuoco in azione al Campasso per una fuga di gas, due persone intossicate

Genova. I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in via Pellegrini, nel quartiere del Campasso, per una fuga di gas.

La fuga si è scatenata a partire da un contatore. Due persone sono state soccorse dai militi di due pubbliche assistenze e portate all’ospedale villa Scassi.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai soccorsi anche una squadra di assistenti sociali. Al momento non ci sono state evacuazioni negli stabili vicini.