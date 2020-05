Francesco Brambilla torna all’Iren Genova Quinto

Genova. L’Iren Genova Quinto annuncia il primo innesto alla sua rosa per la stagione 2020/2021, che la vedrà ai nastri di partenza, per il terzo anno consecutivo, come unica squadra di Genova in Serie A1. Si tratta del difensore Francesco Brambilla, che torna a vestire la calottina biancorossa dopo un solo anno trascorso nelle fila della San Donato Metanopoli Sport, in Serie A2.

“Sono contento, molto, avevo detto che sarebbe stato un periodo di lontananza per motivi di studio e di lavoro e che sarei tornato, ed eccomi qui – è il primo commento del difensore -. Devo ringraziare tutta la Metanopoli e Alessandro Celia: mi hanno fatto sentire come in famiglia. Nonostante quello che è successo, per me è stato un anno di crescita: mi sono confrontato con una realtà diversa, giocando fianco a fianco con grandi campioni che hanno vinto tutto a livello di club e di Nazionale. Penso a Nicolò Gitto, un difensore come me: da lui ho imparato tanto. Ora però sotto con la nuova avventura, ma non chiedetemi che campionato sarà: difficile dirlo adesso, ci sono tante incognite, squadre che si stanno rinforzando, vedremo. A livello personale so di dovermi riconquistare di nuovo tutto quello che mi ero guadagnato, devo ripartire da capo ma la cosa non mi spaventa”.

Soddisfatto il direttore sportivo Lorenzo Marino: “Si tratta di un ritorno molto gradito, sapevamo che sarebbe stato un arrivederci per un periodo limitato di studio e di lavoro. Un ragazzo cresciuto con questo gruppo, protagonista di due promozioni e di un campionato da protagonista in Serie A1“.