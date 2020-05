Filma lo spaccio a Milano e viene colpito in testa: Vittorio Brumotti di “Striscia” in ospedale

Finale Ligure. A bordo della sua fedele bicicletta si è recato nuovamente a Milano per documentare e denunciare, ormai come di consueto in tutta Italia, episodi di spaccio. Ma questa volta è andata davvero male ed è finito anche in ospedale.

Stiamo parlato di Vittorio Brumotti, l’inviato di “Striscia La Notizia” e campione di bike trial originario di Finale Ligure che, ormai da tempo, ha avviato una vera e propria battaglia contro la droga e, soprattutto, contro chi la “commercia”.

Numerosi gli episodi di violenza e minacce subiti nei mesi scorsi, che sono culminati in una vera e propria escalation di violenza al termine di quest’ultimo servizio, in zona Porta Venezia, dove Brumotti è stato avvicinato e colpito con violenza alla testa (probabilmente con un bastone).

Per lui è stato necessario il trasporto all’ospedale Niguarda, dove fortunatamente è stata necessaria solo qualche medicazione, per poi essere dimesso “pronto, – a detta sua, – a tornare in strada il prima possibile per continuare la lotta allo spaccio”.

L’episodio non ha lasciato indifferente nemmeno il mondo della politica. Tante le manifestazioni di solidarietà, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni. Anche il presidente di Regione Liguria ha postato un commento di vicinanza sui social: “Solidarietà a Vittorio Brumotti, colpito alla testa mentre tentava di documentare lo spaccio a Milano. Forza Vittorio, hai sempre combattuto contro violenza e illegalità e sono sicuro che neanche questa aggressione potrà fermarti. Siamo con te in questa battaglia e ti aspettiamo presto, ancora più determinato di prima”.