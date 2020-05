Festa della Mamma, domenica la Lanterna si colora di rosa per “abbracciarvi tutte”

Genova. “Abbracciarvi virtualmente tutte”. Questo il messaggio che arriva dalla Lanterna di Genova, che in occasione della Festa della Mamma, domenica prossima, il 10 maggio, si colorerà di rosa.

Un piccolo ma grande messaggio di vicinanza a tutte le madri di Genova, e non solo: quest’anno la celebrazione cade in un momento molto difficile per le donne madri, che a seguito delle disposizioni legate al contenimento del coronavirus rischiano di vedersi svantaggiate in maniera particolare.

Dopo il colore azzurro della “festa del Papà”, la Lanterna di Genova, “il faro più antico del mondo”, ancora una volta, quindi, accompagna i genovesi e le genovesi grazie ai suoi colori e alla sua presenza.