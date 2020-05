Fase 2, il 18 maggio ‘riapre’ la Liguria: da domani al via manutenzioni tutti negozi e sport con confini regionali

Genova. Il 18 maggio la Liguria, come altre regioni del paese, ‘riaprirà’ con tutti gli esercizi commerciali oggi ancora chiusi, che potranno riprendere le loro attività, seguendo le precauzioni sanitarie che saranno specificate dal governo.

A confermalo Giovanni Toti, facendo seguito a quanto già anticipato nella giornata di oggi, dopo il colloquio con il ministro Boccia: il presidente di Regione Liguria ha inoltre anticipato contenuti salienti dell’ordinanza che entrà in vigore nella mezzanotte di questa sera

LEGGI IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA DI REGIONE LIGURIA

In questa settimana che ci separa dalla fine della quarantena, infatti, ci saranno delle novità sostanziale rispetto a quello che si può fare: i confini di spostamento per svolgere attività sportive diventano quelli regionali, e non più solo provinciali, mentre sono eliminati i limiti orari della fascia dalle 6 alle 22.

Tutti i titolari dei negozi che il 18 maggio potranno tornare operativi, tra cui estetisti, parrucchieri, ristoranti e bar, potranno in questa settimana recarsi nell’esercizio per iniziare le operazioni di manutenzioni e ripristino in vista della ripartenza.

Anche recarsi nella propria seconda casa, presso l’orto o la barca, potrà essere fatto in compagnia di tutto il nucleo familiare coresidente. Rimane il divieto di pernottare fuori dalla propria abitazione di residenza.