Fase 2, a giugno aperti centri estivi per bimbi fino a 3 anni. Toti: “Lavoriamo su modalità”

Genova. Apriranno a giugno i centri estivi e le varie strutture dedicate ai bimbi nella fascia d’età che va da zero a tre anni. A dirlo il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nel consueto punto stampa di aggiornamento sulla situazione legata al contagio di coronavirus in Liguria.

Se dal governo, infatti, è arrivato il via libera per le strutture estive dedicate ai bimbi tra i tre e i sei anni, Regione Liguria potrebbe fare di più: “Domani con l’assessore Cavo ragioneremo su come fare per nidi d’infanzia, campus estivi e scuole paritarie per la fascia che va dai 0 a tre anni – ha detto Toti – sicuramente non credo sarà possibile riaprire già il 25, ma per la prima settimana di giungo dovremmo essere operativi”.

La notizia potrebbe essere una boccata d’ossigeno per molte famiglie liguri, che da fine febbraio sono costrette a fare a mane dei servizi educativi d’infanzia, con gravi ripercussioni sulla gestione familiare e lavorativa.