Genova. Alta tensione all’ex Ilva di Cornigliano, dopo la fumata nera di ieri pomeriggio in Prefettura. L’rsu aveva fatto richiesta per questa mattina all’azienda di indire in fabbrica un’assemblea a cui potessero partecipare tutti e mille i dipendenti dello stabilimento di Genova, compresi quindi i lavoratori attualmente cassintegrati.

In tarda serata è arrivato il no.

L’rsu ha indetto quindi un nuovo sciopero, dando appuntamento davanti ai cancelli alle 8.30 per un’assemblea all’aperto nella quale verranno decise nuove forme di mobilitazione.

Dopo lo sciopero indetto dai lavoratori nella giornata di ieri contro la scelta di Arcelor di richiedere la cassa integrazione per Covid per altre cinque settimane estendendola complessivamente a oltre 600 lavoratori, nel pomeriggio i sindacati in Prefettura, sostenuti anche dal governatore Giovanni Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci avevano proposto una mediazione chiedendo all’azienda di fermare la procedura di nuova cassa integrazione per Covid fino a giovedì in attesa fra l’altro della pubblicazione del decreto Rilancio.

La proposta è stata però respinta. Intanto i segretari nazionali di Fiom, Fim e Uilm hanno chiesto un incontro urgentissimo ai ministri Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo e lo stesso faranno in queste ore le istituzioni locali.