Esplode un tombino nel centro storico, evacuati alcuni locali

Genova. Un tombino in ghisa è esploso, presumibilmente per una fuga di gas, in salita Pollaiuoli, nel centro storico di Genova. E’ successo nel primo pomeriggio.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno in via precauzionale fatto evacuare alcuni locali. Non ci sono stati feriti e l’esplosione non ha provocato danni.

Fortunatamente l’episodio si è verificato oggi, nel pomeriggio, e non ieri sera quando la zona era popolata da ragazzi frequentatori della movida.